Симптоми, які мають насторожити: висока температура, яка не збивається, і виражена загальна слабкість

У міських лікарнях Львова побільшало пацієнтів з пневмоніями. Хворіють здебільшого молоді люди без хронічних хвороб, віком 18-25 років. У них діагностували пневмонію, викликану метапневмовірусом. Завідувачка пульмонологічного відділення Другого медичного об’єднання Львова називає симптоми метапневмовірусної інфекції, при яких слід обов’язково звернутися до лікарів.

Усі пацієнти хворіють за схожим сценарієм: після кількох днів прийому ліків вдома краще не стає, гарячка не минула, тож змушені були звернутися по допомогу до лікарів. Такі пневмонії лікують у стаціонарі антибіотиками, у деяких випадках – гормональними препаратами, повідомили у пресслужбі ЛМР.

«Більшість наших пацієнтів – це здорові хлопці і дівчата, віком 18-25 років. Вони захворіли пневмоніями, викликаними метапневмовірусом. У всіх називають одні й ті самі симптоми: дуже довго тримається температура, причому самостійно вона не збивається, загальна слабкість. Ще один варіант – температура збивається, але дуже незначно і ненадовго. Люди лікувалися вдома, але після лікування їм не стало легше. З такими пневмоніями їм потрібна стаціонарна допомога», – каже завідувачка пульмонологічного відділення Другого медичного об’єднання Львова Юлія Кулітка.

Серед причин, чому людський метапневмовірус (HMPV) вражає саме молодих активних людей, медики називають багато соціальних контактів і, ймовірно, старше покоління раніше контактувало з цим вірусом, тому зараз хворіє менше. зі старших людей хворіють ті, хто має супутні захворювання.

Медики кажуть, що після початку лікування хворим стає краще, минає загальна слабкість і стає легше дихати. На щастя, пацієнти не мають вираженої дихальної недостатності, не потребують кисневої підтримки.

«Це не класична пневмонія. Хрипи у легенях лікар може почути аж на 7 добу, коли все уже серйозно. А тим часом запалення вже є і ураження легень уже значне. Тому не варто чекати на появу хрипів. Але є симптоми, які мають насторожити людей і мотивувати звернутися до лікаря. Висока гарячка, яка не збивається (якщо після прийому ліків на 3-4 день вам не краще), виражена загальна слабкість – це ті ознаки, які потребують медичної допомоги. Тоді варто прийти до лікаря і зробити рентген легень. Зазвичай, температура при цій хворобі є висока, понад 39 градусів, її немає у рідкісних випадках (люди з онкологією, які отримували хіміотерапію)», – каже Юлія Кулітка.

Керівниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марта Матюшко додає, що виявити пневмонію можна лише на КТ чи рентгені, сатурація при цьому у пацієнта не падає. Хворіють переважно молоді люди. Ефективним є лікування сильними антибіотиками. Медики радять не займатися самолікуванням, а вчасно звертатися по допомогу до лікарів.