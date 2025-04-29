Пацієнтка з хірургами Андрієм Гоцуленком і Іваном Деньком

Спеціалісти львівської лікарні св. Пантелеймона допомогли 61-річній мешканці Львівщини тричі побороти рак різних органів. Онкологічні захворювання у пацієнтки виявили майже за два роки. Побороти грізні захворювання допомогло те, що їх виявили на ранній стадії.

Уперше рак у пацієнтки діагностували два роки тому. У неї раптово з’явилася постійна втома і вона почата стрімко втрачати вагу. Жінка відразу звернулася по допомогу до спеціалістів лікарні св. Пантелеймона, повідомили у медзакладі.

Під час обстежень спеціалісти виявили у пацієнтки відразу дві злоякісні пухлини: одну – в шлунку, іншу– в лівій нирці та сечоводі. Хірурги та урологи колегіально вирішили, що спершу видалять нирку та сечовід разом з пухлиною.

«Доволі ризиковано було оперувати спершу шлунок, адже під час операції в жінки могла відмовити нирка. Тож ухвалили рішення спершу провести нефректомію – видалити нирку та сечовід разом з пухлиною. Втручання провели лапароскопічно. А вже згодом після курсу хіміотерапії почали готуватися до радикального втручання на шлунку», — каже хірург Іван Денько.

Друге втручання з видалення шлунка разом зі злоякісною пухлиною теж минуло успішно. За час хвороби жінка втратила 30 кг ваги. Видихнути з полегшенням вона змогла лише тоді, коли контрольне КТ-обстеження не виявило ознак раку. Вона повернутися до свого звичного життя, але ненадовго. За пів року в жінки почалися проблеми з сечовипусканням. І спеціалісти втретє виявили у жінки злоякісну пухлину. Цього разу у сечовому міхурі. Врятувати онкохвору могло лише ще одне радикальне втручання.

«Це досить рідкісний випадок, коли менш ніж за два роки в однієї людини виявляють три різних злоякісних новоутворення в різних органах, які абсолютно не пов'язані між собою. Але завдяки тому, що пацієнтка дуже уважна до свого здоров'я, всі три хвороби вдалося виявити на ранніх стадіях, що призвело до позитивного результату», – каже керівник Центру хірургії та онкології лікарні Андрій Гоцуленко.

Пацієнтка каже, що пережила сім кіл пекла і тепер знову повертається до життя.