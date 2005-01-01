У Миколаївському районі збудують сонячні електростанції на землях новороздільської «Сірки»

ЕкономікаЮлія Поліковська, сьогодні, 14:302830

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У Миколаївському районі на Львівщини компанії «НР Солар» і «Солар Грін Тех» почнуть будівництво сонячних електростанцій на двох суміжних земельних ділянках загальною площею 51,2 га за межами Березинської сільради. Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка своїми розпорядженнями від 21 березня затвердив проекти землеустрою цих ділянок.

Миколаївська райдержадміністрація має вилучити ці ділянки з користування ДГХП «Сірка» та укласти із компаніями договори про їх оренду на десять років для будівництва та обслуговування СЕС, зазначено в обох розпорядження. Землі

Зазначимо, що проекти землустрою виготовили менш, ніж за два місці, оскільки дозволи на проектування компанії отримали 1 лютого 2018 року.

За даними аналітичної системи YouControl, засновником ТОВ «НР Солар», зареєстрованого у квітні 2017 року, є ТОВ «Ліг Енергія». ТОВ «Солар Грін Тех» було зареєстроване у серпні 2017 року, засновником також є ТОВ «Ліг Енергія»

У ТОВ «Ліг Енергія» 24,5% належить Роксолані Пиртко, доньці нардепа Ярослава Дубневича, решта – «Балтінвест Холдингу» з Латвії.

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