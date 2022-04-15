Сучасні ангіографи отримають 24 опорні лікарні і міська лікарня Червонограда стала першою, де вже встановили це обладнання

У опорних лікарнях України почали встановлювати сучасні ангіографи моделі «Artis One» від компанії «Siemens», на яких обстежуватимуть і лікуватимуть патології судин різних органів і систем, а також визначатимуть місце звуження, закупорки чи розширення судини, наявність внутрішньої кровотечі тощо, повідомило 15 квітня МОЗ.

Новітнє обладнання також дозволить кардіологам та нейрохірургам максимально оперативно надавати медичну допомогу у випадку інсульту чи інфаркту міокарда.

Перший ангіограф вже встановлено у міській лікарні Червонограда, що на Львівщині.

Таке обладнання буде встановлено у 24 опорних лікарнях України.

«Перед запуском медичний персонал кожної з лікарень буде проходити відповідне навчання. Першими таке навчання отримують фахівці Львівської області, де вже відбувся монтаж обладнання», – сказано у повідомленні.

24 стаціонарні цифрові ангіографічні рентгенівські системи ДП «Медзакупівлі України» закупило восени 2021 року. За результатами аукціону на цій закупівлі вдалося заощадити 208 млн грн. Фінальна ціна однієї ангіографічної системи – 9, 3 млн грн замість очікуваних 18 млн грн.