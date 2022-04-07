Все можна відновити. та не повернути людей, що загинули

На Сумщині продовжується відновлення «після навали орків». Діти дистанційно навчаються у школах, лікарні забезпечуються медикаментами, відновлюються автобусні сполучення між громадами, а аграрії попри все, розпочали посівну, повідомив у Facebook 7 квітня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Це більше схоже на набіг дикунів зі зброєю, ніж на "другу армію світу"», –повідомив Дмитро Живицький.

За його словами, процес відновлення на Сумщині триває. Роботи багато, але все , що можна, буде відновлено. Лише повернути людей, що загинули, не можна.

«Ми зможемо закуповувати будівельні матеріали для відновлення пошкоджених під час війни об’єктів: житлових будинків, лікарень та інших комунальних закладів. Починаємо невідкладно проводити першочергові аварійно-ремонтні роботи», – повідомив голова ОВА.

Три лікарні у Сумах отримали комплекти Starlink для забезпечення зв’язком. Також лікарні області продовжують отримувати необхідне медичне оснащення і ліки.

На Сумщині працюють і дистанційно навчають дітей у 349 школах (із 375).

Із районів області найбільше постраждали громади Охтирського району. В самій Охтирці розбирають завали після бомбардувань, відновлюють мережі. Без водопостачання залишається 25 житлових будинків.

У Тростянці запустили роботу кількох водозаборів. 6 квітня відновила роботу міська лікарня (так, це та, яку росіяни обстріляли з танків). З 9-00 до 12-00 у ній працюють рентген-кабінет та кабінет УЗД.

«І до втішних новин: аграрії розпочали посівну на Сумщині. Попри усі проблеми і виклики сьогодення», – повідомив голова Сумської ОВА.

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