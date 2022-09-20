Пам'ятник встановили біля Городоцького краєзнавчого музею

У місті Городок на Хмельниччині відкрили скульптуру у вигляді коронавірусу. Пам'ятник встановили біля місцевого краєзнавчого музею, що на вулиці Шевченка в центрі міста. Його присвятили лікарям, які рятували людей під час пандемії коронавірусу.

Відкриття архітектурно-скульптурного комплексу Victorium відбулось у неділю, 18 вересня, з нагоди дня міста, повідомляє місцеве видання Городок.City. Автором ідеї став власник фармацевтичної компанії Микола Гуменюк.

«Скульптура демонструє побитий, пошматований вірус у результаті дії різних ліків, антитіл, вакцини. І вірусу все-таки не вдається проникнути всередину організму. Цим ми хочемо зміцнити у людей віру і вселити надію у те, що і теперішнє зло буде подолано, коли всі згуртовані», – пояснив журналістам ідею скульптури чоловік.

Як розповів архітектор проекту Микола Ліфіренко, над скульптурою працювали протягом року із серпня 2021 року. Робота виконана у співавторстві зі скульптором Валентином Дановським.

«В скульптурі увічнено момент перемоги над вірусом, що став можливим завдяки новітнім науковим фармацевтичним розробкам. А хімічні формули цих розробок висічено на кам’яному постаменті комплексу, зі збереженням місця під наступні фармакологічні відкриття», – йдеться на сайті музею.