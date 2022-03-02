Путінські пси закинули дітей в автозаки

У столиці російського агресора – Москві у вівторок, 1 березня, п'ятьох дітей та їхніх матерів затримали, коли вони принесли квіти до посольства України. Про це інформує дослідниця Олександра Архіпова у Facebook.

За її даними, п'ятеро дітей віком від семи до одинадцяти років разом із мамами прийшли покласти квіти до посольства України. У руках вони тримали плакати з написами «Ні війні».

«Їх затримала поліція і відправила до автозака. Зараз діти з їхніми батьками перебувають в ОВС Пресненський, їх залишають на ніч. У батьків відібрали телефони, зв'язку більше немає, на батьків кричать, погрожують позбавити батьківських прав», – написала Архіпова.

Незабаром вона додала, що дітей з ОВС відпустили, коли прийшов туди адвокат.

До слова, у Росії та Білорусі протести, які виникають на тлі війни, що РФ розв'язала в Україні, негайно припиняються. На сьогодні правоохоронці схопили близько трьох тисяч людей.

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