У Москві помер засновник фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді

Сергій Мавроді помер у віці 63 роки

Засновник фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді помер у понеділок, 26 березня, на 63-му році життя у лікарні в Москві.

За інформацією видання «Московский комсомолец», напередодні близько 1:00 Мавроді госпіталізували з автобусної зупинки на вулиці Полікарпова. Випадковий перехожий викликав швидку – Мавроді скаржився на слабкість і біль у серці. Медики госпіталізували Мавроді, але врятувати його не вдалося. Він помер вранці у понеділок, 26 березня.

Нагадаємо, Сергій Мавроді прославився організацією масштабної фінансової піраміди МММ. Провів за ґратами чотири роки за шахрайство – у 90-х мільйони людей, які вступили в МММ, втратили всі свої заощадження.

Після звільнення з в'язниці в січні 2011 року запустив свій новий проект - МММ-2011. Практично одразу експертна рада Федеральної антимонопольної служби Росії визнала цей проект фінансовою пірамідою, тому він зазнав краху. Після цього Мавроді розгорнув свою діяльність в Україні, але знову невдало, зазначає ТСН.

У 2014 році Мавроді вирішив розкрутити оновлений МММ у Китаї і за рік став там популярним. Людям обіцяли «шалений» прибуток, якщо вони вкладуть свої гроші у біткоіни – платіжний засіб мережі. Далі криптовалюта за схемою відправлялася іншим учасникам як «взаємодопомога». Доля цього проекту невідома.