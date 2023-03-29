Одна з 3D-моделей Мукачівського замку, яка використана у мультфільмі

У Мукачеві створили десятисерійний мультфільм про історію замку «Паланок». Оповідь ведеться від імені самого замку, у мультфільмі вперше використані 3D-моделі замку в різні історичні періоди. Над виробництвом мультика працювала анімаційна студія Darvideo та кіномайстерня Orestilm. Мультфільм доступний у двох версіях – як повнометражний анімаційний фільм і як серіал із десяти коротких частин про різні епохи. Покази мультфільму здійснюватимуться у кінозалі Мукачівського замку з 15 квітня.

Як у середу, 29 березня, під час прес-конференції в Ужгородському прес-клубі розповіли ініціатори проекту, команда працювала над створенням мультфільму протягом двох років у рамках транскордонного проекту «Смарт-музей», який об’єднує шість музеїв з Угорщини, Словаччини та України. Вартість створення мультфільму складала 38 тис. євро. Наразі для перегляду доступний тільки офіційний трейлер мультфільму. Покази почнуться з 15 квітня.

«Ми хотіли показати історію замку «Паланок» у цікавому форматі для широкої аудиторії – і для дорослих, і для дітей. Один із аспектів концепції – представлення моделей замку в різні історичні епохи. Також важливо було показати постаті та найважливіші події, пов’язані із Мукачівським замком. Було складно знайти команду виконавців, але ми дуже щасливі, що анімаційна студія Darvideo та кіномайстерня Orestilm справилися на сто відсотків», – зазначив менеджер проекту «Смарт музей» Євген Лукша.

Директор Мукачівського історичного музею Михайло Белеканич розповів, що невдовзі у замку відкриють кінозал, де буде демонструватися мультфільм. Додаткових коштів від відвідувачів кінозалу не братимуть: перегляд мультфільму входить у вартість квитка в замок. Разом з тим мультфільм можна буде переглянути окремо за домовленістю: «Згодом можна буде замовити послугу для окремого перегляду мультфільму в кінозалі замку для окремої групи відвідувачів», – сказав Михайло Белеканич.

Як зазначив експерт з історії проекту «Смарт музей», радник міського голови Мукачева з питань туризму Олександр Шершун, під час роботи над мультфільмом команді потрібно було балансувати між історичністю і доступністю подачі й сприйняття. «Наприклад, усі монети, які можна побачити у мультсеріалі, дуже деталізовані. Щодо зображення окремих архітектурних частин можуть виникнути дискусії, оскільки нам вперше вдалося відтворити повновимірні 3D-моделі фортеці. Крім того, вперше анімаційно зображені історичні події», – уточнив Олександр Шершун.

Керівниці проекту Ксенія Охотник додала, що мультфільм також буде доступний для показів школярам. «У мульфільмі представлено багато експонатів, які відвідувачі зможуть знайти в реальності під час відвідування замку. Це спонукатиме туристів та, зокрема, школярів, детальніше вивчати історію замку», – сказала Ксенія Охотник.

За словами експерта з туризму Олександра Коваля, школярі матимуть можливість вивчати історію замку безпосередньо у музеї, в приміщенні кінозалу: «Це інноваційний культурний продукт, який привертатиме увагу до культурної спадщини, залучатиме більше відвідувачів до замку та спонукатиме прийти сюди повторно тих, хто уже тут бував. Можна ще раз переосмислити та побачити історію замку по-іншому», – додав Олександр Коваль.

Показ мультфільму про історію «Паланку» розпочнеться у кінозалі замку із 15 квітня. Крім того, для відвідувачів буде доступна аудіоверсія анімаційного фільму, яку можна буде завантажити і прослухати під час самостійної прогулянки Мукачівським замком.