За торгівлю амфетаміном буковинцю загрожує 12 років ув'язнення

Правоохоронці затримали мешканця Буковини, який систематично торгував амфетаміном у Чернівецькому районі. Під час обшуків вдома у фігуранта справи та в його Porsche поліція виявила 1,5 кг наркотиків, 62 тис. доларів та 130 тис. грн готівкою. Наразі затриманий перебуває у слідчому ізоляторі, йому загрожує до 12 років тюрми.

Як у вівторок, 7 лютого, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, фігурант справи – вже раніше судимий буковинець. За даними правоохоронців, чоловік продавав амфетамін оптовими партіями на території Чернівецького регіону.

«Під час обшуків у фігуранта виявили та вилучили 62 тис. доларів США та 130 тис. гривень, 1,5 кг речовини зовні схожої на амфетамін, засоби для фасування і зважування наркотиків, зброю, банківські картки, карти пам’яті, чорнові записи», – йдеться у повідомленні.

Фігуранту справи вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. За скоєне зловмиснику може загрожувати до 12 років позбавлення волі.