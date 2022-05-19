Автомобіль ЗАЗ поліцейські зупинили на одному з блокпостів

На блокпості у Рівненській області поліція вилучила 650 грамів амфетаміну у водійки «Таврії». У момент зупинки 32-річна жінка була під дією наркотиків і не мала документів на керування авто. У салоні «Таврії» був також неодноразово судимий за торгівлю наркотиками пасажир. Під час перевірки в автомобілі виявили 650 грамів амфетаміну. 32-річній водійці загрожує 17 тис. грн штрафу за керування у нетверезому стані, а також 17 тис. грн за зберігання наркотиків.

Як зазначають у поліції, водійку автомобіля ЗАЗ зупинили близько 23:10 у середу, 18 травня, на одному з блокпостів неподалік міста Острог.

Під час перевірки документів поліцейські помітили у 32-річної мешканки міста Острог ознаки наркотичного сп’яніння, а сама водійка не мала відповідних документів на керування транспортним засобом. Від проходження огляну на стан сп'яніння вона відмовилась. Відтак на жінку склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння), санкція цієї статті передбачає 17 тис. грн штрафу.

«Крім того, в авто перебував пасажир, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків. В подальшому під час огляду салону поліцейські виявили три пакети з підозрілою речовиною. Слідчо-оперативна група вилучила кристалічну речовину амфетамін та фенон загальною вагою орієнтовно 650 грамів», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

За фактом незаконного перевезення наркотичної речовини слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне зберігання наркотиків). Санкція статті передбачає як мінімум до 17 тис. грн штрафу.