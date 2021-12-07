Під час пожежі згоріли два поверхи дерев'яного корпусу

У курортному селі Поляна на Закарпатті сталася пожежа у дерев’яному корпусі готелю «Катерина». Постраждалих немає, всі гості були оперативно евакуйовані з номерів. Керівництво комплексу припускає, що загорання почалося між перекриттями двох поверхів. Внаслідок пожежі корпус вигорів майже повністю, залишилася бетонна його частина.

Як повідомив керівник готелю «Катерина» Сергій Овчаров, пожежа сталася у понеділок, 6 грудня, близько 20:00. Загорівся нижній дерев’яний корпус готельного комплексу.

«У нас є припущення, що все почалося від бані, на перекритті між двома поверхами. Команда старалася максимально швидко діяти, пожежна система спрацювала, рятувальники виїхали одразу, але корпус дерев’яний і ми не змогли скоріше справитися з цією ситуацією», – зазначив Сергій Овчаров.

За його словами, у корпусі, що постраждав від вогню, проживали гості у двох номерах. Усіх оперативно евакуювали та переселили. Гостям, які мали бронювання у дерев’яному корпусі готелю «Катерина» на найближчий час, запропонують повернення коштів чи перебронювання. Також Сергій Овчаров зазначив, що гостей на їхні дати будуть готові прийняти інші готелі у Поляні, які вже відгукнулися з пропозицією допомогти.

Як повідомили у прес-службі ДСНС Закарпаття, на гасіння пожежі у готелі залучили рятувальників із Сваляви та Мукачева, також працювала місцева пожежна команда із села Поляна.

«О 21:10 вдалося локалізувати пожежу на площі 230 кв.м. та о 22:32 остаточно її ліквідувати. Вогонь знищив другий і третій поверхи готелю та пошкодив 2 кв.м. покриття літньої тераси. При цьому рятувальники вберегли від знищення саму літню терасу, кафе і котельню. Наразі поліція встановлює причину виникнення пожежі та суму завданих збитків», – уточнили у ДСНС.

«Пожежники та команда відпрацювали відмінно. Корпус плануємо розібрати, там залишилася бетонна його частина. На місці згорілої будівлі буде зроблено терасу, яка прилягатиме до лижного спуску», – сказав Сергій Овчаров.

Він також додав, що відпочинковий комплекс «Катерина» та лижний курорт «Polianski» готується з 8 грудня відкривати зимовий сезон: зараз команда працює над засніженням лижної траси, також незабаром на території готелю розпочне роботу святковий ярмарок. Інші будівлі готелю працюватимуть.