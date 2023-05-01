Нетверезий водій надав фейкове посвідчення водія українського зразка

У Нідерландах, у місті Гронінгені, поліція затримала чоловіка з підробленим українським посвідченням водія на ім'я Бориса Джонсона. Про це повідомляє NOS.

«Поліція затримала у Гронінгені чоловіка, який їхав містом у нетверезому стані. Коли його затримали, поліція виявила схоже на українське посвідчення водія, на ім'я Бориса Джонсона», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, крім імені, вказані у «документі» фото, дата і місце народження також збігаються з даними британського експрем'єр-міністра. А дійсне таке «посвідчення» до кінця 3000 року.

Поліція вилучила «посвідчення». При цьому інформація про громадянство затриманого водія не наводиться.