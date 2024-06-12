Афганський молодик ховався у кущах, де згодом його затримали

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні 19-річний громадянин Афганістану напав з ножем на 41-річну українку. Про це у вівторок, 11 червня, повідомило Bild з посиланням на німецьких правоохоронців.

Інцидент стався 10 червня у другій половині дня. За даними поліції, українка сиділа на лавці у парку на березі Майну близько 13:55 за місцевим часом. Раптово до неї ззаду підійшов нападник, схопив за плече і завдав кілька ударів розкладним ножем у голову та шию.

Як пише Bild, українка змогла вирватися з рук нападника і спробувала втекти, але, пройшовши всього кілька метрів, вона спіткнулася і впала. Нападник кинувся за нею і знову вдарив жінку ножем. Перехожі, які почули крики, кинулися на допомогу. Українку вдалось госпіталізувати, наразі про її стан нічого не відомо.

Поліція заарештувала нападника з ножем, він переховувався від правоохоронців у кущах.

Згідно з даними журналістів, нападником виявився 19-річний уродженець Афганістану Мохаммад Заман А. Суд наказав взяти нападника під варту на час слідства. Повідомляють, що його раніше не затримували правоохоронні органи.

Нагадаємо, у лютому 2024 року в Дюссельдорфі внаслідок нападу підлітків загинули двоє українських баскетболістів – 18-річний Артем Козаченко та 17-річний Володимир Єрмаков.

Увечері в суботу, 27 квітня, у німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе були вбиті 36-річний та 23-річний українці. За підозрою у злочині затримали 57-річного росіянина.