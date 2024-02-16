У пʼятницю, 16 лютого, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про трагічний напад на українців у Німеччині та зʼясує, чи безпечно нашим громадянам перебувати у країнах Європи.

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Після початку великої війни мільйони українців виїхали за кордон і досі залишаються в багатьох країнах Європи. Час від час зʼявлялися повідомлення про напади на наших громадян, а нещодавно один такий випадок завершився трагічно. У німецькому Дюссельдорфі група підлітків напала з ножами на двох юних баскетболістів з України Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. 17-річний Володимир Єрмаков помер у лікарні, а його товариш потрапив до реанімації. У Федерації баскетболу України заявили, що на хлопців напали саме через їхню національність.

Спочатку взагалі припускали, що за нападом стоять росіяни, яких доволі багато проживає у Дюссельдорфі. Згодом німецька поліція затримала нападників. У вбивстві підозрюють 15-річного хлопця з турецьким корінням. Згідно з інформацією журналу Spiegel, cпівучасниками злочину були тінейджер грецького походження та ще двоє сирійців. Усім по 14-15 років. Поліція повідомила, що дехто із затриманих раніше вже порушував закон. Фактично, йдеться про молодіжне кримінальне угруповання, що з'явилося із середовища мігрантів.

Напад відбувся близько восьмої години вечора, коли двоє українців поверталися до свого помешкання громадським транспортом. В автобусі в них виник конфлікт з двома місцевими підлітками. Далі вже на зупинці відбувся напад із ножами. Від дій нападників отримали поранення також 14-річний сирієць та 13-річна німкеня ліванського походження, які нібито намагалися допомогти українцям. Український дипломат, наш колишній посол у Великій Британії Вадим Пристайко вірить, що слідство з'ясує усі обставини цього тяжкого злочину.

Випадки нападів на українців у Європі і справді не поодинокі. Такі повідомлення з'являються все частіше і з тієї причини, що наших громадян сьогодні за кордоном дуже побільшало, а отже просто статистично зросла кількість конфліктів, де вони є жертвами чи учасниками. Цікаво, що більшість подібних новин надходить саме з Німеччини. Тиждень тому в німецькому місті Меттман, недалеко від Дюссельдорфа, у закладі громадського харчування відбувся напад на 15-річного українця. Наразі невстановлений чоловік висловлював ксенофобські зауваження на адресу українського хлопця, а потім вдарив його по голові і втік. Підліток отримав травму голови.

У листопаді минулого року в німецькому Бремені відбулася сутичка між росіянами та українцями. Кілька російськомовних чоловіків напали на чотирьох молодих українців, які сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу. Нападники провокували українців, вигукуючи проросійські гасла. Під час сутички хтось із росіян витягнув пістолет та вдарив одного з українців по голові. Після побиття нападники відібрали в нього годинник, навушники і втекли.

А ось обставини ще одного прояву агресії проти українців у Німеччині. Влітку минулого року якийсь чоловік напав на групу дітей, бо вони розмовляли українською мовою. Нападник заявляв, що це Україна розпочала війну. За даними поліції, чоловік нібито потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через перила в канал. Хлопчик вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту. Він отримав травми голови та лівої ноги. Коли хлопчик лежав у каналі, невідомий зловмисник нібито кинув у нього скляну пляшку, яка потрапила в область правого плеча дитини. Після цього він утік.

Тож бачимо, що агресорами у згаданих випадках не виступають етнічні німці. Це переважно російськомовні мешканці Німеччини або ж мігранти з інших країн. З росіянами загалом все зрозуміло. Вони багато років вважають, що мають історичне право комфортно проживати в Німеччині і поводитися там так, ніби живуть в Росії. Таке право їм нібито дає «вєлікая побєда» над нацизмом у 1945 році. Звісно, що ділити з українцями цей свій новий «лєбєнсраум» росіяни не хочуть. Вони в своїй масі залишаються путіністами та імперцями, що повсякчас підкреслюють на щорічних маршах у німецьких містах на 9 травня.

Що стосується мігрантів із країн Близького Сходу та Північної Африки, то росіяни активно намагаються впливати на них через свої мережі пропаганди і дезінформації. До прикладу, у 2016 році під час новорічних святкувань у містах Німеччини та кількох інших країн Європи відбулися скоординовані масові напади на жінок. Це відбувалося просто на вулицях міст, а нападниками були мігранти з мусульманських країн. Згодом, з'явилася версія, що за організацією атак можуть стояти російські спецслужби з метою дестабілізації європейських країн. Такі собі «актівниє мєропріятія» за методичками КДБ.

Отож сьогодні усім нашим громадянам варто бути пильними, бо путінські пси вже працюють над тим, щоб розпалити в інших груп «нових європейців» ненависть до українців. І напад у Дюссельдорфі навряд чи буде останнім.