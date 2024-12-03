Українські підлітки померли внаслідок нападу в Німеччині на початку року

У Німеччині регіональний суд Ессена виніс обвинувальні вироки чотирьом підліткам за вбивство у лютому 2024 року двох українських баскетболістів, які приїхали на змагання. Водночас суд не виявив мотивів нападу за національною ознакою, про яку раніше заявили в українській Федерації баскетболу, повідомили 2 грудня WDR та BR24.

Так приблизно через дев’ять місяців з моменту події, суд визнав винними чотирьох затриманих юнаків, які, за даними слідства, напали на двох українських баскетболістів – Володимира Єрмакова та Артема Козаченка, які мали виступати за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.

Правоохоронці з’ясували, що 11 лютого 2024 року нападники, яким на момент злочину було 14-15 років, зустріли українських спортсменів в автобусі, який прямував до центрального вокзалу Обергаузена, де й вирішили на них напасти. Після того, як підлітки вийшли з автобуса, на них скоїли напад – підозрювані оточили українців та били руками та кийками, а один із нападників завдав кількох ударів ножем.

Через отримані поранення 17-річний Володимир Єрмаков помер невдовзі після злочину. Через дев’ять днів після нападу у лікарні помер його товариш, 18-річний Артем Козаченко.

«Зазначається, що ксенофобський мотив встановити не вдалося. Спочатку прокуратура припустила, що на спортсменів напали через те, що вони приїхали з України. Двоє із засуджених мають німецьке та двоє – сирійське громадянство», – повідомило WDR.

Двох нападників, яких звинуватили ще в інших злочинах, засудили до позбавлення волі до 10 років. Ще двом обрали покарання у вигляді ув’язнення до восьми років. Підлітки попросили вибачення в батьків загиблих хлопців, які приїхали для розгляду справи з України. Втім, за словами адвокатки українців Еліс Скагліоне, їм «важко з цим впоратися – твої діти ніколи не повернуться».