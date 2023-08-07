Пошук постраждалих тривав до вечора 6 серпня

У Пакистані пасажирський залізничний експрес зійшов з рейок, кілька вагонів перекинулося. Внаслідок аварії загинуло 30 людей, ще 100 отримали поранення, повідомило ВВС у неділю, 6 серпня.

Аварія сталася за 275 км від найбільшого пакистанського міста Карачі, поблизу станції Сахара в Навабшах. Причиною сходження потяга з рейок можу бути застаріла залізнична система Пакистану.

«Перші розслідування показали, що поїзд рухався на нормальній швидкості, і вони намагаються встановити, що призвело до сходу з рейок. Це могло бути результатом механічної несправності або диверсії», – заявив міністр залізничної системи Саад Рафік.

Внаслідок аварії зійшло з райок щонайменше вісім вагонів. 30 людей загинуло, і ще 100 отримали пошкодження.

Наразі рух потягів до внутрішніх районів Сінда призупинено. До вечора 6 серпня тривав розбір завалів. Поранених транспортували до лікарень на авто та гелікоптерах, у лікарнях оголошено надзвичайний стан.

Нагадаємо, 6 серпня у Молдові з рейок зійшов транспортний потяг, який рухався до українського міста Рені за зерном. Внаслідок інциденту перекинулося шість вагонів. Керівництво залізниці називає причиною аномально високу температуру, під дією якої деформувалися рейки.