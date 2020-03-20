У пенсіонерів не заберуть субсидію у разі заборгованості в період карантину

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що субсидію не забиратимуть у пенсіонерів, у яких виникне заборгованість за комунальні послуги в період карантину. Про це вона сказала у ефірі телеканалу 1+1 ввечері у четвер, 19 березня.

«Якщо у них виникне заборгованість, у них ніхто не забере субсидії. Це вже прийняте рішення. Якщо виникне така заборгованість, не буде ні пені, ні штрафних санкцій. Я дуже прошу людей заспокоїтися і не ходити туди (у банки платити за комуналку - ред.), а убезпечити себе. Зараз не ходіть, не створюйте такі черги», – сказала Лазебна.

Якщо ж сплатити комунальні послуги вкрай необхідно, можна звернутися за допомогою до соціальних працівників, дітей чи онуків, або здійснити платіж онлайн.

Міністр соціальної політики також зазначила, що у квітні уряд планує видати одноразову допомогу по 1 тис. грн тим, у кого пенсія менше ніж 5 тис. По тисячі також отримають особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інваліди із дитинства, додала вона, запевнивши при цьому, що з 1 травня КМУ проіндексує усі пенсії.