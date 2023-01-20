США постачають Україні боєприпаси зі складів у Ізраїлі й Південній Кореї. Про це сказала на брифінгу заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє «Укрінформ».

«Ми достатньо регулярно постачаємо в Україну різні боєприпаси, матеріали, озброєння й обладнання. І частково, аби гарантувати, що ми можемо зробити це швидко, ми співпрацюємо з Республікою Корея й Ізраїлем, коли доходить до вилучення з наших складів (на території цих країн – ред.)», – зазначила Сінгх.

Вона уточнила, що Штати регулярно передають українським Збройним силам боєприпаси, обладнання та озброєння від початку повномасштабної війни. Водночас Сінгх запевнила, що ці поставки не впливають на готовність американської армії захищати інтереси США всередині держави, а також за її межами.

Зазначимо, що раніше американські ЗМІ поширили інформацію, що США постачають в Україну снаряди калібру 155 мм зі своїх складів на території Ізраїлю, які призначалися для забезпечення бойових дій у регіоні Близького Сходу. При цьому зазначалося, що спочатку Ізраїль не погоджувався на це через побоювання зіпсувати відносини з РФ. Проте згодом ізраїльські та американські посадовці повідомили, що близько половини з 300 тис. снарядів, призначених для України, вже відправлені в Європу з території Ізраїлю.