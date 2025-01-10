Український доброволець у Польщі підписує контракт зі ЗСУ

У п’ятницю, 10 січня, друга група добровольців Українського легіону, що мешкають за кордоном, уклали контракт зі Збройними силами України. Про це повідомив кореспондент агентства «Укрінформ».

Підписання контрактів відбулося в рекрутинговому центрі Українського легіону, що функціонує при генеральному консульстві України в Любліні.

Цього разу підписати контракт захотіли кількадесят українських чоловіків. Це удвічі більше, ніж попереднього разу, сказав один з представників рекрутингового центру.

З його слів, наразі заявки на службу до Українського легіону подали вже близько 1300 українців, які проживають за кордоном.

Контракт зі ЗСУ добровольці Українського легіону можуть підписати на три роки або до завершення війни.

Український легіон у Польщі

Нагадаємо, у липні 2024 року під час підписання безпекової угоди з Польщею президент України Володимир Зеленський оголосив про створення добровольчого легіону з українців, які тимчасово проживають у Польщі та інших країнах Європи. За підготовку Українського легіону мала б відповідати польська армія.

Польські ЗМІ повідомляли, що до Українського легіону у Польщі готові вступити сотні українських чоловіків. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв про кілька тисяч добровольців.

Утім восени стало відомо, що набір добровольців так і не розпочався, попри готовність Польщі почати підготовку українців з 1 серпня. Український дипломат Василь Зварич пояснив, що потрібно укласти технічну угоду, яка визначить ролі Польщі та України у формуванні легіону добровольців. Документ вдалось підписати на початку вересня під час візиту заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

У жовтні у польському Любліні почали набір добровольців до Українського легіону. А через місяць перша група українських добровольців уклала контракти зі ЗСУ. За словами представника рекрутингового центру, тоді на приєднання до легіону подали заявки понад 600 людей.