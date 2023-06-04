Інцидент розслідуюь польські правоохоронці

У районі міста Калішки у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі 3 червня було виявлено залишки повітряної кулі. Військові вивчають фрагменти, щоб встановити, чи вона була метеорологічною, чи розвідувальною. Про це повідомляє RMF 24.

Зазначається, що об'єкт було знайдено на кукурудзяному полі за чотири кілометри від населеного пункту Бяла Піска і всього за кілька кілометрів від полігону і великої військової частини.

Про знахідку одразу поінформував поліцію власник поля, а вже правоохоронці передали інформацію військовим.

Польські правоохоронці та оперативне командування збройних сил країни підтвердили повідомлення про знахідку повітряної кулі.

За свідченнями фермера, який виявив об’єкт, під фольгованим куполом кулі була полістирольна коробка, антена, а на кулі були написи кирилицею. Попередні дослідження військових говорять про те, що куля може бути метеорологічною.

Також в оперативному командуванні додали, що системи радіолокації не зафіксували жодного порушення повітряного простору Польщі. Це також може вказувати на істинність версії про метеорологічний тип повітряної кулі. Однак наразі версія, що куля могла все-таки бути розвідувальною повністю не відкидається.

Нагадаємо, 27 квітня цього року з'явилась інформація щодо того, що за 15 кілометрів від Бидгоща було знайдено залишки невстановленого військового об'єкта. Влада Польщі тоді зауважила, що ситуація не загрожує безпеці мешканців, а ось окружна прокуратура в Гданську розпочала розслідування у цій справі.

Згідно з опублікованими на початку травня даними Технологічного інституту ВПС Польщі ракета, яка впала під Бидгощем у грудні 2022 року виявилася російською. Пізніше, 11 травня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак офіційно заявив, що російська крилата ракета пролетіла над територією країни понад 400 км і впала за 15 км від Бидгоща. У своїй промові він висловив претензії до польських військових, але зазначив, що будь-які дисциплінарні заходи вживатимуть на рівні президента.