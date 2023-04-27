У лісі поблизу міста Бидгощ, що на півночі Польщі, знайшли уламки об’єкта військового призначення. За даними польських ЗМІ, йдеться про ракету «повітря-земля». Про це повідомляє RMF24.

В офіційному Twitter міністерства оборони заявили, що біля Бидгоща знайдено залишки неідентифікованого військового об’єкту, ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців.

«Військовий відділ окружної прокуратури у Ґданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за близько десяток кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція, жандармерія», – написав у своєму Twitter генпрокурор Збігнєв Зьобро.

Журналісти RMF FM зі своїх джерел дізналися, що йдеться про ракету класу «повітря-земля». На уламках нібито є написи російською мовою, що може вказувати на зброю радянського виробництва. В кількаметровій ракеті відсутня бойова частина.

Місце, де впала ракета, розташована за близько 500 км від кордону України, понад 400 км від кордону з Білоруссю і близько 240 – від Калінінградської області Росії.