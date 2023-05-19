У Польщі виявили боєголовку російської критатої ракети Х-55, яка впала неподалік Бидгоща кілька місяців тому

У Польщі під Бидгощем знайшли боєголовку від російської ракети, яка впала ще в грудні минулого року. Про це сказав глава канцелярії президента Польщі Павел Шрот у п'ятницю, 19 травня, в ефірі радіостанції RMF FM.

«Що стосується боєголовки – вона знайдена, її досліджують відповідні установи. Вона особлива, тому що зроблена з бетону», – сказав Павел Шрот.

Керівник канцелярії президента повідомив, що вона була запущена в такій формі, щоб ввести в оману українську протиповітряну оборону. Він також зауважив, що всередині боєголовки не було виявлено вибухівки.

Шрот з іронією сказав, що боєголовка є продуктом російської інженерної думки, оскільки ракета «не може летіти без боєголовки». Шрот також додав, що швидше за все ракета потрапила в повітряний простір Польщі випадково, хоча він у цій галузі не фахівець і не може говорити про це з упевненістю.

На запитання журналіста про особисті наслідки, пов'язані з ракетною справою, глава кабінету президента Дуди відповів, що в канцелярії президента не було пропозицій про відставку генерала, генералітету або міністра національної оборони Маріуша Блащака. Павел Шрот зазначив, що не очікує прохань про відставку. І, як він зазначив, представники уряду прямо говорять, що, з огляду на позицію, сформульовану президентом, висування подібних вимог наразі є невиправданим.

Нагадаємо, 27 квітня цього року з'явилась інформація щодо того, що за 15 кілометрів від Бидгоща було знайдено залишки невстановленого військового об'єкта. Влада Польщі тоді зауважила, що ситуація не загрожує безпеці мешканців, а ось окружна прокуратура в Гданську розпочала розслідування у цій справі.

Згідно з опублікованими на початку травня даними Технологічного інституту ВПС Польщі ракета, яка впала під Бидгощем у грудні 2022 року виявилася російською. Пізніше, 11 травня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак офіційно заявив, що російська крилата ракета пролетіла над територією країни понад 400 км і впала за 15 км від Бидгоща. У своїй промові він висловив претензії до польських військових, але зазначив, що будь-які дисциплінарні заходи вживатимуть на рівні президента.