Уламки ракети, що впала ще 16 грудня торік, виявили у лісі 25 квітня

Міністерство оборони Польщі підтвердило, що біля міста Бидгощ упала російська ракета. Інцидент трапився ще в грудні 2022 року. Про це 11 травня повідомило видання RMF24.

За словами міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака, 16 грудня 2022 року біля Бидгоща впала російська ракета. Він стверджує, що польська армія знала про об'єкт, який міг бути ракетою, про це військових попередила Україна. Також обʼєкт зафіксували польські наземні станції радіолокації.