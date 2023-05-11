Міноборони Польщі підтвердило падіння російської ракети в Бидгощі
Ракета впала ще 16 грудня 2022 року
Міністерство оборони Польщі підтвердило, що біля міста Бидгощ упала російська ракета. Інцидент трапився ще в грудні 2022 року. Про це 11 травня повідомило видання RMF24.
За словами міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака, 16 грудня 2022 року біля Бидгоща впала російська ракета. Він стверджує, що польська армія знала про об'єкт, який міг бути ракетою, про це військових попередила Україна. Також обʼєкт зафіксували польські наземні станції радіолокації.
Втім оперативний командир, генерал Томаш Піотровський тоді не повідомив про інцидент міністра оборони. У день польоту ракети міноборони отримало звіт про те, що порушення повітряного простору країни не було, втім це виявилося неправдою. Маріуш Блащак додав, що стосовно генерала готується службове розслідування.
Нагадаємо, 25 квітня випадковий перехожий виявив у лісі біля Бидгоща, що приблизно за 450 км від кордону з Україною, залишки невідомого обʼєкта. Зʼясувалося, що це уламки крилатої ракети Х-55, на якій були написи російською мовою.
Спершу розглядалася версію, що ракета могла впасти під час військових навчань на одному з польських полігонів. Згодом Технологічний інститут Повітряних сил Польщі попередньо встановив, що найімовірніше крилата ракета прилетіла зі східного кордону. Таких ракет на озброєнні польської армії немає. Ймовірно, ракета впала під час чергового ракетного обстрілу України та була випущена з літака з території Білорусі.