Аварія трапилась на вулиці Гетьманській ввечері 10 лютого

У Познані 28-річна українка за кермом BMW спричинила дорожньо-транспортну пригоду, врізавшись у ліхтарний стовп. Після цього п’яна водійка напала на медиків, які прибули на місце аварії. Про це у вівторок, 11 лютого, повідомив телеканал TVP3 Poznań.

Зазначається, що аварія трапилась на вулиці Гетьманській в понеділок, 10 лютого, близько 19:40 (20:40 за київським часом).

Речниця познанської поліції Анна Клой повідомила, що 28-річна водійка не дотрималась безпечної швидкості й втратила контроль над автомобілем, в результаті чого авто вдарилось об ліхтарний стовп та енергопоглинаючі бар’єри.

Поліцейські, які прибули на місце аварії, зафіксували у крові жінки майже 1,5 проміле алкоголю. Водійку затримали та доставили до поліцейського відділку.

На місце аварії також виїжджали лікарі швидкої допомоги. Згідно з висновками поліції, 28-річна жінка та її 27-річний пасажир, також українець, поводилися вульгарно й агресивно.

Пізніше ввечері співробітники поліції отримали повідомлення від двох лікарів швидкої допомоги, які працювали на місці аварії, про посягання на їхню недоторканість та погрози від українців. За цим фактом ведеться слідство. Поліція з’ясовує обставини та перебіг інциденту.