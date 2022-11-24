Один з водіїв перебував за кермом п'яним

28-річний водій Volkswagen загинув у потрійній ДТП у Чернівецькій області. Ще троє людей госпіталізовані. Наразі відомо, що на дорозі у селі Лукавці водій Volkswagen Touran зіткнувся з Audi та Skoda Octavia. Причини ДТП з’ясовує поліція, проте 34-річного водія Skoda уже затримали, зараз він перебуває у СІЗО. За кермом затриманий перебував п’яний.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, аварія сталася ввечері у середу, 23 листопада, близько 20:15 у селі Лукавці Вижницького району. 28-річний місцевий мешканець, який перебував за кермом Volkswagen Touran, загинув на місці аварії.

«Поліцейські попередньо встановили, що відбулося зіткнення Volkswagen Touran, під керуванням 28-річного місцевого жителя, з автівкою Audi, за кермом якої перебував 31-річний житель села Мигове та авто Skoda Octavia, на якій рухався 34-річний житель цього ж села. Внаслідок аварії травми не сумісні з життям отримав водій мінівена, а його 28-річну пасажирку госпіталізували», – йдеться у повідомленні.

Також у ДТП травмувалися водій Audi та 23-річна пасажирка, обоє жителі селища Берегомет. Потерпілих доставили до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці. Поліцейські затримали 34-річного водія Skoda Octavia, він перебуває у СІЗО.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Триває досудове розслідування.