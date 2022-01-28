Винуватцю смертельної ДТП загрожує до 8 років ув'язнення

У селі Глибоке, за 14 км від Ужгорода у потрійній ДТП загинув 76-річний водій ВАЗ. Аварія сталася за участі Audі, мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ. Відомо, що водій Audі не впорався з керуванням, зіткнувся із зустрічним ВАЗ, далі його відкинуло на мікроавтобус.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася у п’ятницю, 28 січня, близько 11:30. Про аварію правоохоронців повідомив один із учасників ДТП. Попередньо відомо, що водій Audі, 42-річний мешканець Мукачева, через ускладнений погодними умовами рух раптово з’їхав з дороги на узбіччя.

«Зачепивши край автошляху, чоловік не зміг впоратися з керуванням авто та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ, який рухався йому назустріч. Після цього Audі відкинуло в мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який рухався позаду ВАЗа. Внаслідок ДТП 76-річний водій автомобіля ВАЗ отримав несумісні з життям травми», – йдеться у повідомленні поліції.

За даними Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, водій отримав важкі травми, несумісні із життям, 60-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter отримав забійну травму грудної клітини, але від госпіталізації відмовився. Третій учасник ДТП – 42-річний водій Audі відмовився від медичного огляду та надання медичної допомоги.

«Однак, вже через 2,5 години, з місця пригоди надійшов повторний виклик: водії скаржилися на запаморочення та головний біль. Після огляду, з'ясувалося що у обох водіїв різко піднявся тиск, від госпіталізації вони знову відмовились», – уточнюють медики.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті особи). Винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі. У справі призначать призначено кілька експертних досліджень для встановлення об’єктивних обставин аварії.