Новий комунальний дитсадок будують на вул. Малоголосківській

До кінця року на вул. Малоголосківській у Львові відкриють новий комунальний дитячий садок. Його будує приватний забудовник. Ухвалу про створення нового дошкільного закладу у Львові підтримали депутати Львівської міськради на засіданні сесії 8 липня.

Зокрема, депутати створили новий дитячий садок №8 на вул. Малоголосківській, 34. На цій ділянці забудовник «Нова оселя» веде будівництво майбутнього садочка, яке має завершитись до осені.

У новому садочку відкриють 18 груп: 4 групи раннього віку (2-3 роки) і 14 дошкільних груп (3-7 років). Загалом тут зможуть навчатися 350 дітей. У будівлі також передбачене приміщення для навчання дітей з особливими навчальними потребами.

Нагадаємо, що збудувати дитячий садочок на вул. Малоголосківській забудовник «Нова оселя» зобов’язався ще у 2017 році, однак затягував роботи. Восени 2020 року представники компанії обіцяли відкрити новий садок за кілька місяців. За інформацією секретаря Львівської міської ради Маркіяна Лопачака, зараз забудовник обіцяє завершити будівництво садка до початку навчального року.

Будівельна компанія «Нова оселя» належить депутатові Львівської міськради Назарію Бербеці. Ця компанія будує ЖК «Малоголосківські пагорби».

Додамо, що у мікрорайоні Під Голоском міська рада планує збудувати школу та ще один дитсадок. Цей район упродовж останніх років активно забудовується житлом і мешканці скаржаться на відсутність інфраструктури. Торік львівська мерія вирішила зупинити видачу нових містобудівних умов і обмежень на будівництво у мікрорайоні до вирішення питань інфраструктури та будівництва закладів освіти.