Дитсадок мали відкрити ще у лютому, проте зараз це завершують ремонтні роботи у приміщеннях

На вулиці Медової Печери, 13 відкриють комунальний дитсадок-ясла №102 на 130 місць. Відповідне рішення підтримали 46 депутатів Львівської міськради під час засідання 17 червня.

Будівля, на базі якої створюється заклад дошкільної освіти, перебуває на балансі відділу освіти Сихівського та Личаківського районів. Усього планується відкрити сім груп для дітей віком 2-3, 3-4 та 4-6 років. Кожен груповий осередок міститиме в своєму складі кімнату для роздягання (гардероб), ігрову, спальну та туалетну кімнати.

Як інформував раніше ZAXID.NET, дитсадок мали відкрити ще у лютому, проте зараз це завершують ремонтні роботи у приміщеннях. На це з міського бюджету раніше виділили 37 млн грн. Тут проклали всі мережі, утеплили фасад та дах, відремонтували будівлю зовні та всередині і обгородили територію.

Раніше в цих приміщеннях вже розташовувався дитсадок, проте його ліквідували ще у 1997 році. Відтоді будівлі не використовувалися і потребували капітального ремонту.