Виконком вніс зміни до правил зарахування дітей до львівських садочків

У четвер, 29 квітня, на засіданні виконкому затвердили положення та правила про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дитячих садків Львівської міської територіальної громади. Як повідомили у прес-службі ЛМР, при зарахуванні в садочок не вимагатимуть довідку про щеплення. Також після отримання sms-повідомлення про зарахування в ДНЗ, батьки матимуть 30 днів для подання документів.

«Ми вносимо невеликі зміни до попереднього рішення, у зв’язку з тим, що до нас увійшли заклади освіти населених пунктів Львівської МТГ. Зокрема, ми не вимагатимемо від батьків довідки про щеплення, оскільки батьки мають принести медичну довідку від лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти. Окрім того, якщо батьки отримали sms-повідомлення про зарахування дитини до садочка і впродовж 30 днів не подали документи, то матимуть можливість відредагувати свою заявку з 1 січня наступного року», – пояснила Зоряна Довганик, керівниця управління освіти ЛМР.

Дані про зареєстрованих дітей, які проживають у м. Дубляни, с. Гряда, с. Зашків, с. Малехів, с. Великі Грибовичі, с. Підбірці, с. Рясне-Руському, з електронної реєстрації дітей «Е-садок» будуть перенесені зі збереженням початкової дати реєстрації в електронну систему реєстрації дітей Львівської міської територіальної громади.

Із деталями документа можна ознайомитись за посиланням.