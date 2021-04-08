У дитсадках Львова створять 28 додаткових груп

Цього року у Львові створять 28 додаткових груп у закладах дошкільної освіти. На 2021 рік мерія запланувала ремонт у 8 дитячих садочках. Нові приміщення дадуть можливість створити 700 місць.

Як повідомила керівниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик, на вул. Медової Печери після ремонту відкриють 7 груп. На вул. Виговського створять 6 додаткових груп, на вул. Клепарівській — 4 групи, на Дністерській — 4.

«Також ми відремонтуємо ще 2 групи та харчоблок у «Будинку школярів», де раніше було відкрито 4 групи, які успішно відвідують діти. Плануємо завершити ремонт садочка на вул. Грушевського у селищі Рудно (3 групи)», – розповіла Зоряна Довганик.

У 2021 році планують відкрити новий дитсадок, який зводять приватні забудовники на вул. Малоголосківській, 34, там буде 18 груп. Також місто оголошує торги на будівництво нового закладу дошкільної освіти на вул. Білогорща.

За інфомрацією мерії, у 2020 році у закладах дошкільної освіти Львова відкрили 19 додаткових груп повного дня та 18 груп короткотривалого перебування. До садків міста прийняли 8350 дітей.