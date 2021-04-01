Дитячі садки Львова від четверга, 1 квітня, працюють у черговому режимі. У групи приймають дітей тих батьків, які змушені ходити на роботу.

У дитячому садку №43 вихованців небагато – усього три групи, які заповнені лише наполовину. На вході до дитячого садка дітям обов'язково міряють температуру. А потім протягом дня кожних три години. У кого вона підвищена – відправлятимуть додому. Але таких дітей наразі ніхто не приводить.

Карантинних вимог у садочку дотримуються вже рік – від початку пандемії. Тому кажуть: уже звикли.

Директорка ДНЗ №43 Ганна Луців розповідає: «Ми дотримуємося усіх санітарних норм. Вологе прибирання робимо кожні дві години. Також протирають дверні ручки, частіше прибирають туалетні кімнати. Коли хороша погода, стараємося більше занять проводити з дітьми надворі».

За її словами, дошкільнят зараз тут небагато – удвічі менше, ніж до карантину. Це 10-12 вихованців у групі.

Як саме організовують роботу таких груп – кожен заклад вирішує самостійно.

«Якщо в дитсадку є кілька груп, які зараз відвідують п’ять-шість дітей, то в такому разі їх можуть об’єднати. Якщо ж група велика, де щодня приходить 15-16 вихованців, то ніхто у цю групу не даватиме дітей з іншої», – пояснює начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

Водночас вихователів, які не працюватимуть у чергових групах, в управлінні освіти заспокоюють: без зарплати вони не залишаться. Вони отримають свій середньомісячний заробіток.

Нагадаємо, що у Львові жорсткий карантин продовжили до 12 квітня.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter