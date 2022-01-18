Рятувальники гасили вогонь дві години, нічого із майна врятувати не вдалося

У селі Стужиця, що на Великоберезнянщині, сталася пожежа у дерев'яній церкві святого Миколая УПЦ МП. Вогонь повністю знищив храм та все, що було всередині. Рятувальники гасили полум'я дві години. Настоятель храму підозрює підпал.

Як інформує прес-служба ДСНС Закарпаття, про загорання дерев’яної Свято-Миколаївської церкви у селі Стужиця рятувальникам повідомили у вівторок, 18 січня, о 05:50.

«На місце події прибули бійці державних пожежно-рятувальних підрозділів смт Великий Березний та м. Перечин. О 06:55 їм вдалося локалізувати загорання на площі 100 кв.м та о 08:10 – остаточно його ліквідувати. Полум’я знищило покрівлю церкви, стіни та все, що знаходилося всередині будівлі», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Фото ДСНС та Мукачівської єпархії УПЦ МП

У Мукачівській єпархії УПЦ МП підозрюють підпал: на офіційній сторінці єпархії у Facebook вранці вівторка, 18 січня, опублікували інформацію про пожежу, зазначивши, що розглядається версія підпалу. «Як повідомив настоятель храму протоієрей Віктор Петрик, розглядається одна з версій підпалу. Пожежа почалась з вхідних дверей», – зазначають у Мукачівській єпархії.

Як уточнюють у прес-службі ДСНС, наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі у дерев'яному храмі та суму завданих збитків.