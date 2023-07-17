Донорське серце пересадили 65-річному чоловікові зі Старовижівщини

У районній лікарні в Ковелі хірурги провели операцію з пересадки серця. Донорський орган пересадили 65-річному чоловікові, який перебував у критичному стані через декілька інфарктів.

Як повідомляє прес-служба Ковельського МТМО, донором став 63-річний мешканець Волині, у якого раптово стався інфаркт мозку з подальшою мозковою комою. Рідні чоловіка дали згоду на посмертне донорство. У нього вилучили печінку, дві нирки та серце: таким чином, шанс на життя отримали четверо людей.

Печінку і дві нирки за розподілом електронної системи забрала до Києва команда фахівців з НІХТ імені О. Шалімова, яка прибула у Ковель спеціально для забору органів. Серце ж пересаджували у Ковелі 65-річному чоловікові зі Старовижівщини.

За інформацією лікарів, він перебував у листі очікування на трансплантацію з січня цього року. Як з'ясувалося під час обстежень, перший інфаркт він переніс «на ногах», що дало ускладнення у подальшому. А у травні стався повторний інфаркт і чоловік перебував у критичному стані та потребував термінової пересадки.

«Шість годин титанічної праці великої команди професіоналів: трансплантологів, хірургів, анестезіологів, середнього та молодшого медичного персоналу, дали позитивний результат. Операція пройшла успішно. Щиро дякую нашим лікарям: Володимиру Танському, Дмитру Парахневичу, Тарасу Окуню, Анатолію Бондарчуку, Сергію Прудкому, Роману Дикому, Івану Петруку», – зазначив гендиректор Ковельського МТМО Валентин Вітер.

Наразі усі показники пацієнта в нормі. Він перебуває у відділенні анестезіології.

Зазначимо, що вперше пересадку серця у Ковельському МТМО провели в грудні 2019 року. На той час це була перша в Україні подібна операція, проведена за останні 15 років.