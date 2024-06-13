У Рівненській обласній клінічній лікарні ім. Юрія Семенюка провели складну операцію

У Рівненській обласній клінічній лікарні ім. Юрія Семенюка врятували життя 37-річному військовослужбовцю, який під час виконання бойового завдання отримав важке поранення в шию. Металевий уламок застряг за сантиметр від сонної артерії пацієнта, про це 12 червня повідомили на сторінці медзакладу.

«Поранення 37-річний чоловік отримав на початку травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Невельське на Донеччині. Уламок пошкодив м’які тканини шиї праворуч, де й застряг. Військовослужбовця одразу доправили до однієї з лікарень Дніпра, а згодом евакуаційним потягом до Рівного», – зазначили у лікарні.

Операцію провела команда лікарів ортопед-травматологів-вертебрологів, які видалили металевий уламок, що знаходився за 1 сантиметр від сонної артерії пацієнта протягом двох тижнів.

За інформацією медиків, військовослужбовця вже за кілька днів після оперативного втручання у задовільному стані виписали з лікарні.