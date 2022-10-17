Після початку повномасштабного вторгнення летовище тимчасово не працює

У міжнародному аеропорту «Рівне», що у селі Великі Омеляни біля Рівного, відкриють митний пост. Після початку повномасштабного вторгнення летовище не працює, тож його вирішили тимчасово переобладнати. Керівники аеропорту вважають, що це також дозволить суттєво розвантажити митний пост «Рівне», який функціонує на іншому кінці міста.

Як розповів заступник директора Рівненського аеропорту Ігор Насинюк «Рівненським новинам», у приміщеннях рівненського аеропорту облаштовують повноцінний митний пост. Тут буде місце для стоянки автомобілів, а також місце для зважування транспорту. Обладнають також приміщення для зберігання товарів.

«Вважаю, що цей митний пост користуватиметься попитом, бо наш аеропорт знаходиться біля траси. Вантажним автомобілям буде зручно заїжджати», – розповів він.

Зазначимо, що наразі у Рівному вже функціонує один митний пост на вулиці Млинівській. Тож відкриття другого митного посту дозволить частково його розвантажити.

Додамо, що міжнародний аеропорт «Рівне» був збудований в 1944 році. До початку повномасштабного вторгнення він повноцінно працював, були також міжнародні рейси, зокрема, в Туреччину. Відомо, що летовище потрапило у список 16 регіональних аеропортів України, які уряд планував розбудувати дло 2023 року. Та після початку повномасштабного вторгнення ці плани призупинили.