Чоловік за кермом електромобіля проігнорував пішохідку

У Рівному патрульні поліцейські склали адмінпротокол на 32-річного водія Tesla, який двічі не пропустив пішоходів на переходах. Порушення він скоїв на очах у правоохоронців. За скоєне йому загрожує 510 грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, інцидент стався у суботу, 16 вересня, на вулиці Київській у Рівному.

«Патрульні побачили водія, який ледве не збив жінку на пішохідному переході, та поїхав далі. Інспектори одразу рушили за ним та увімкнули проблискові маяки. Проте водій продовжив рух і на наступному пішохідному знову не пропустив людей», – йдеться у повідомленні.

Патрульні також публікували відео з реєстратора, на якому видно, як водій не загальмував перед пішохідним, попри те, що на проїзній частині вже перебували люди.

На 32-річного водія Tesla патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП (ненадання переваги у русі пішоходам на регульованому пішохідному переході). За це порушення йому загрожує 510 грн штрафу.