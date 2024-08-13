Хвороба Маделунга характеризується стрімким розростанням жирової тканини навколо спини, шиї та плечового поясу

У Рівненській обласній клінічній лікарні ім. Юрія Семенюка прооперували пацієнта з рідкісним діагнозом – хворобою Маделунга. Наразі у світі відомо лише про 300 таких випадків, повідомили 13 серпня в медзакладі.

«До Центру мікрохірургії вуха та сурдоневрології звернувся чоловік із жировими новоутвореннями (ліпомами) в ділянці шиї, які окрім косметичного дефекту, викликали біль, а все через здавлювання периферійних нервових закінчень, що призводить до порушень ковтання і дихання внаслідок стискання гортані», – зазначили в обласній клінічній лікарні.

Після проведення повного обстеження у пацієнта виявили рідкісне захворювання – хворобу Маделунга, що характеризується стрімким розростанням жирової тканини навколо спини, шиї та плечового поясу. У медзакладі повідомляють, що у світі відомо лише про 300 таких випадків.

Пацієнту провели хірургічне втручання й видалили 2,5 кг жирової клітковини.

Додамо, що при хворобі Маделунга у рідкісних випадках ліпоми можуть перероджуватися в злоякісні пухлини, тому лікарі закликають не нехтувати профілактичними оглядами, аби вчасно виявити будь-які патологічні зміни.