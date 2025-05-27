Серед орендарів нових ТРЦ – Jysk, Comfy, Lc Waikiki, Sinsay, House, Sezon та Solmar

Упродовж 2025-2026 років у Мукачеві відкриють торгові центри «Росвигівський», Retail Park Mukachevo та Silver Park Mukachevo. Про це ZAXID.NET повідомили в консалтинговій компанії Retail&Development Advisor.

ТЦ «Росвигівський»

Відкриття заплановане на осінь 2025 року. Торговий центр, площею 8,5 тис. м2 зводять на перетині вул. Росвигівської та Митрополита Володимира.

«Це буде перший сучасний професійний об’єкт міста Мукачево. Враховуючи, що додаткових відвідувачів торговельному центру забезпечуватиме близькість траси міжнародного значення Київ – Чоп, девелопер проєкту реалізував наземну та підземну парковки на 158 машиномісць», – зазначили в RDA.

Проєкт ТЦ «Росвигівський» поблизу траси Київ – Чоп. Фото RDA

Серед орендарів ТЦ «Росвигівський» – ALMA, Prostor, «Люксоптика», «3олота Країна», «Табакерка», Sinsay, House, Sezon та Solmar.

Retail Park Mukachevo

Відкриття першої черги заплановане на вересень 2025 року. Торговий центр з запланованою площею 24,8 тис. м2 зводять на вул. Червоногірній – об’їзній дорозі Мукачева. Для автомобілістів передбачена наземна парковка на понад 200 машиномісць.

Retail Park Mukachevo зводять на об'їзній дорозі. Фото RDA

ТЦ реалізують у популярному в Європі форматі ритейл-парку, його перша черга займатиме майже 9 тис. м2. Серед орендарів – магазин товарів для дому Jysk, ритейлер електроніки Comfy, супермаркети одягу, взуття та аксесуарів Lc Waikiki та Sinsay, спортивний магазин Megasport та інші. В подальшому проєкт передбачає розширення ритейл-парку та побудову другої черги площею майже 16 тис м2.

Silver Park Mukachevo

Ще один ритейл-парк відкриється у березні 2026 року на вул. Томаша Масарика. ТЦ, площею 4 тис. м2 та паркінгом на 100 автомобілів, розташується на в'їзді в Мукачево зі сторони Іршави, поруч з ринком і супермаркетом Silverland.

Silver Park Mukachevo розташується на в'їзді в місто зі сторони Іршави. Фото RDA

У ритейл-парку попередньо планується розмістити магазини техніки та електроніки, товарів для дому, одягу та взуття. Будівельні роботи на об’єкті девелопер розпочне у червні цього року, а вже в грудні планується передати торгові приміщення орендарям під адаптацію.