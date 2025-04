Посадовець часто послуговувався російськими джерелами, про які не згадував

Активісти громадської ініціативи «Дисергейт» виявили плагіат в шести наукових статтях авторства та співавторства заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка. 47-річного посадовця нібито викрили на перекладі публікацій російських науковців та фальсифікації інформації. Про це повідомили на сайті «Помилки та фальсифікації в наукових працях» 2 квітня.

Як йдеться, у 2020 році в індійському журналі International Journal of Management вийшла англомовна стаття українських економістів, включно з Андрієм Вітренком. Як з’ясувалось, для її написання автори використали російський посібник з теорії управління, який вийшов друком у 2009 році. Попри це, імені автора посібника науковці не вказали в списку використаної літератури, а замінили фальшивим покликанням на іншу роботу.

Фото зі сайту «Помилки та фальсифікації в наукових працях»

Того ж 2020 року під час написання статті для індійського журналу International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology Андрій Вітренко разом з іншими колегами послуговувався англійським перекладом дисертації російської науковиці Тетяни Цуканової.

Українські науковці практично скопіювали низку схем, таблицю та частину тексту з дисертації росіянки. Окрім цього, автори сфальсифікували дані, коли вказали чужі результати щодо бізнесу в Росії як дані про бізнес в Україні.

Активісти «Дисергейту» припускають, що автори вищезгаданих робіт, які працюють у різних містах, могли заплатити, аби їхні імена вказали в науковій роботі з високопосадовцем.

У 2016 році Андрій Вітренко сам написав статтю, яку опублікували в румунському журналі Studia Securitatis. Стаття українця має значні збіги з російською дисертацією докторки наук Тамари Софіної.

«Андрій Вітренко якось роздобув собі текст цієї дисертації й добросовісно переклав звідти величезний шматок – підряд абзац за абзацом, абзац за абзацом – за допомогою вже згаданої нами програми “Clumsy Translator”», – ідеться в матеріалі.

Також під час копіювання чужої роботи освітянин, імовірно, випадково не замінив Росію на Україну.

Активісти зауважують, що виявили випадки плагіату не лише в іноземних статтях авторства чи співавторства заступника міністра освіти і науки, а й в статтях українською. Так, у статті для «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка» Вітренко використав частину тексту з дисертації росіянки Людмили Смірнової, про яку не згадав. Натомість він вирішив послатися на дев’ять англомовних джерел.

«А взагалі цікаво виглядає стаття доцента Вітренка 2012 року про “сучасну рекламу”, де в списку літератури – 9 джерел, що вийшли друком у 1975, 1980, 1964, 1980, 1988, 1984, 1977, 1973 та 1964 роках. І цікаво, і смішно», – додають в «Дисергейті».

Зауважимо, ознайомитися з детальним аналізом наукових статей Андрія Вітренка можна за посиланням.

Довідково

Андрій Вітренко у 1999 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет. До 2003 року працював асистентом кафедри економічної теорії згаданого університету.

З 2004 по 2020 роки Вітренко працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, пройшовши шлях від асистента кафедри до заступника декана економічного факультету. У 2005 захистив кандидатську дисертацію, а у 2017 – докторську.

З 2020 року обіймає посаду заступника міністра освіти і науки, є членом Атестаційної колегії МОНУ.

На місцевих виборах 2020 року Андрій Вітренко був обраний депутатом Київської міської ради від партії «Слуга народу». Минулого року Вітренка обрали президентом Спортивної студентської спілки України.