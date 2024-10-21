Його тіло виявили з множинними травмами голови

У неділю, 20 жовтня, під Брянськом ліквідували російського пілота Ту-22М3 Дмитра Голєнкова. Про це 21 жовтня повідомило Головне управління розвідки МО України.

Вранці 20 жовтня 2024 року у яблуневому саду села Супонєво під Брянском знайшли мертвим воєнного злочинця Дмитра Голєнкова.

«Його тіло виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком», – зазначають у дописі.

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Що відомо про Дмитра Голєнкова



Голєнков обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї. Він був пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС Росії (в/ч 33310), який базується на аеродромі «Шайковка» та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

За даними розвідників, Голєнков був причетний до ракетних ударів по торговому центру «Амстор» у Кременчуці Полтавської області. Тоді загинуло 22 людини та ще десятки були травмовані.

Крім цього, ГУР вдалося встановити причетність російського пілота до ракетної атаки на житловий будинок у Дніпрі 14 січня 2023 року. Того дня загинуло 46 мешканців, серед них – 6 дітей.

Ліквідація воєнних злочинців

Нагадаємо, 18 жовтня у Луганську підірвали автомобіль майора російської армії. Унаслідок вибуху були пошкоджені УАЗ, в якому їхав російський злочинець, та легкове авто.

Тоді як 4 жовтня в Енергодарі ліквідували авто з так званим начальником охорони окупованої ЗАЕС Андрієм Коротким. Після захоплення Запорізької АЕС Короткий добровільно пішов на співпрацю з росіянами та був причетний до репресій українців в окупації.