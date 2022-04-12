Зруйновано залізничне полотно

Влада Бєлгородської області РФ, що межує з Україною, повідомила про пошкодження залізничних колій у Шебекінському міському окрузі. Про це повідомляє російське пропагандистське видання «РБК» з посиланням на губернатора області В'ячеслава Гладкова.

«У Шебекінському міському окрузі ушкодження залізничних колій... Зруйновано лише залізничне полотно. На місці працює оперативна група. Про причини повідомлю пізніше», - написав губернатор у Telegram-каналі.

Чиновник держави-терориста зазначив, що жертв та постраждалих немає.

Зауважимо, що напередодні ГУР Міноборони України повідомляло, що росіяни готуються до партизанської війни на своїй території.

Як заявляли в ГУР, таке підвищення готовності пов’язане зокрема з діями білоруських «рейкових партизан», які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною, щоб ускладнити доставлення підкріплення з зону бойових дій.

А нещодавні вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі та складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах РФ. На думку ГУР, цим покладено початок партизанській війні та перенесення бойових дій на територію РФ.