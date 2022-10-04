Правоохоронці припинили діяльність пропагандистського сайту

У 49-річного мешканця Хмельницького, який розробив пропагандистський проросійський сайт, виявили психічне захворювання. Прокурори вимагають, аби чоловіка примусово госпіталізували до спецзакладу з посиленим наглядом. Зазначимо, що про вручення підозри чоловікові СБУ повідомляла 19 серпня. Слідство встановило, що 49-річний хмельничанин з домашнього комп’ютера налаштував сайт з аудиторією понад 350 тис. користувачів. Через нього поширював символіку тоталітарних режимів та гімн СРСР.

«Загальний об’єм пропагандистського контенту становив понад 100 терабайтів – фото- та відеоматеріали щодо комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, фото на підтримку дій незаконних збройних формувань та держави-агресора, просування ідей створення так званої «Новоросії» і федералізації та популяризація "руського міра"», – повідомляла СБУ.

Роботу пропагандистського ресурсу припинили правоохоронці. Чоловікові вручили підозру за ч.2 ст. 436-1 ККУ (виготовлення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда тоталітарних режимів). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.



Як повідомила прокуратура Хмельниччини у вівторок, 4 жовтня, в процесі слідства виявилось, що чоловік страждає на хронічне психічне захворювання.

«Прокурори Окружної прокуратури міста Хмельницького скерували до суду клопотання про застосування щодо нього примусових заходів медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу з посиленим наглядом», – йдеться у повідомленні. Остаточне рішення прийматиме суд.