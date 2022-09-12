Як встановило слідство, чоловік народився у Воркуті, але наразі проживає у Хмельницькому

Мешканцю Хмельницького призначили рік умовно за підтримку дій Росії. Як встановило слідство, під час спілкування з українським блогером чоловік виправдовував російські бомбардування Маріуполя необхідністю знищити полк «Азов». Також він поширював російські наративи про «денацифікацію» України. Чоловікові загрожувало до трьох років тюрми, але оскільки він уклав угоду про винуватість, суд призначив йому лише умовне покарання.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, 4 травня Ігор Гуменюк спілкувався через застосунок «videochat.ru» з українським блогером. У прес-службі СБУ уточнювали, що чоловік виправдовував невибіркові бомбардування та обстріли Маріуполя, що призвели до загибелі тисяч мирних жителів, необхідністю знищення полку «Азов», який, за його твердженням, сповідує «фашистську та нацистську» ідеологію.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської збройної агресії), санкція якої передбачає до трьох років ув'язнення. Про обвинуваченого відомо, що він уродженець російського міста Воркута, має інвалідність другої групи.

У вересні чоловік уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Згодом суддя Олександра Вітушинська її затвердила. Відтак чоловікові призначили рік умовно. Крім цього, він повинен заплатити 7,5 тис. грн процесуальних витрат.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.