Диверсанти можуть бути причетні до підпалу концерну Romarm у місті Брашов

Служба інформації Румунії викрила диверсійну мережу, яку, за даними розвідки, координувала Росія. Її учасників пов’язують із пожежею, що сталася у вересні поблизу підприємства державного оборонного концерну Romarm у місті Брашов. Серед інших імовірних цілей мережі були центри підготовки українських військових. Про це повідомило у понеділок, 26 жовтня, Reuters.

Відомо, що пожежа, про яку згадує розвідка, спалахнула ввечері 14 вересня на промисловому майданчику Carfil у Брашові, неподалік підприємства CARFIL SA. Воно входить до складу Romarm – державного оборонного концерну Румунії. Вогонь охопив будівлю площею близько 1000 м2, де розташовувалися автомайстерні, станція технічного огляду та автомийка.

Румунське управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) відкрило кримінальне провадження щодо трьох іноземців, які проживали в країнах Європейського Союзу:

двох громадян Білорусі, затриманих у Німеччині під час підготовки схожих диверсій; Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

громадянина України, якого виявили в Польщі. Ордер на його арешт видали 26 жовтня.

Які об’єкти планували атакувати диверсанти

За інформацією SRI, російські координатори визначили для мережі низку цілей у різних країнах регіону. Йшлося про державні та приватні підприємства з виробництва зброї, а також інші військові й промислові об’єкти. У румунській розвідці зазначили, що протягом цього року в країні виявили й інші спроби диверсій. Зокрема, під загрозою опинялися міжнародні військові об’єкти та центри підготовки українських військових.

У SRI вважають, що пожежа в Брашові є частиною ширшої кампанії диверсій у Європі, яку координує Росія.

На тлі цих загроз Міністерство внутрішніх справ Румунії посилило охорону об’єктів критичної інфраструктури, оборонних підприємств і великих логістичних складів.

Нагадаємо, 23 вересня в польському селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства сталася пожежа на наземній станції Starlink, яка забезпечує доступ до інтернету в значній частині Європи, зокрема в Україні. Польські правоохоронці встановили, що причиною займання став підпал, і почали розслідування за підозрою в диверсії на замовлення РФ.

12 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання в Німеччині двох громадян Туреччини, яких підозрюють у причетності до підпалу. За даними RMF24, у Німеччині також затримали 24-річну громадянку Туреччини, яка, ймовірно, допомогла підозрюваним дістатися Польщі. 16 жовтня польська радіостанція повідомила про затримання третього підозрюваного – громадянина України.