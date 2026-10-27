У Румунії викрили диверсійну мережу, до якої можуть бути причетні білоруси та українець
Румунія відкрила кримінальне провадження щодо трьох іноземців
Служба інформації Румунії викрила диверсійну мережу, яку, за даними розвідки, координувала Росія. Її учасників пов’язують із пожежею, що сталася у вересні поблизу підприємства державного оборонного концерну Romarm у місті Брашов. Серед інших імовірних цілей мережі були центри підготовки українських військових. Про це повідомило у понеділок, 26 жовтня, Reuters.
Відомо, що пожежа, про яку згадує розвідка, спалахнула ввечері 14 вересня на промисловому майданчику Carfil у Брашові, неподалік підприємства CARFIL SA. Воно входить до складу Romarm – державного оборонного концерну Румунії. Вогонь охопив будівлю площею близько 1000 м2, де розташовувалися автомайстерні, станція технічного огляду та автомийка.
Румунське управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) відкрило кримінальне провадження щодо трьох іноземців, які проживали в країнах Європейського Союзу:
двох громадян Білорусі, затриманих у Німеччині під час підготовки схожих диверсій;Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
громадянина України, якого виявили в Польщі. Ордер на його арешт видали 26 жовтня.
Які об’єкти планували атакувати диверсанти
За інформацією SRI, російські координатори визначили для мережі низку цілей у різних країнах регіону. Йшлося про державні та приватні підприємства з виробництва зброї, а також інші військові й промислові об’єкти. У румунській розвідці зазначили, що протягом цього року в країні виявили й інші спроби диверсій. Зокрема, під загрозою опинялися міжнародні військові об’єкти та центри підготовки українських військових.
У SRI вважають, що пожежа в Брашові є частиною ширшої кампанії диверсій у Європі, яку координує Росія.
На тлі цих загроз Міністерство внутрішніх справ Румунії посилило охорону об’єктів критичної інфраструктури, оборонних підприємств і великих логістичних складів.
Нагадаємо, 23 вересня в польському селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства сталася пожежа на наземній станції Starlink, яка забезпечує доступ до інтернету в значній частині Європи, зокрема в Україні. Польські правоохоронці встановили, що причиною займання став підпал, і почали розслідування за підозрою в диверсії на замовлення РФ.
12 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання в Німеччині двох громадян Туреччини, яких підозрюють у причетності до підпалу. За даними RMF24, у Німеччині також затримали 24-річну громадянку Туреччини, яка, ймовірно, допомогла підозрюваним дістатися Польщі. 16 жовтня польська радіостанція повідомила про затримання третього підозрюваного – громадянина України.