Два румунські F-16 збили два, ймовірно, російські БпЛА

В суботу, 17 жовтня, румунські винищувачі F-16 збили два безпілотники, які порушили повітряний простір країни. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії в соцмережі X.

Два винищувачі F-16 Військово-повітряних сил Румунії, які патрулювали повітряний простір, піднялися з 86-ї авіабази «Борча» о 17:43. Перед цим радари виявили групу повітряних цілей приблизно за 120 км на схід від острова Зміїний, які рухалися на південний захід.

«О 17:59 перша ціль порушила повітряний простір Румунії та була збита одним із винищувачів F-16 о 18:01. Друга ціль увійшла в повітряний простір Румунії о 18:01 і була збита іншим винищувачем F-16 о 18:05», – йдеться у заяві.

Обидві цілі ідентифікували як безпілотники. Їх збили над територіальними водами Румунії.

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«Додаткову інформацію нададуть після завершення місії», – повідомили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, 15 жовтня у територіальних водах Румунії безпілотник атакував нафтовий танкер YARA J під прапором Коморських островів. Судно, ймовірно, прямувало до України. Це стало першою подібною атакою на території країни-члена НАТО.