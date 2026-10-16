До підпалу наземної станції Starlink у Польщі причетний українець

У Польщі затримали третього підозрюваного у справі про підпал наземної станції Starlink у селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства. Ним виявився громадянин України. Про це у п’ятницю, 16 жовтня, повідомила польська радіостанція RMF24.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало українця, якого підозрюють у причетності до підпалу наземної станції Starlink, що стався 23 вересня.

За даними польської спецслужби, замовники диверсії спочатку перевірили українця, доручивши йому зробити фото та відео станції. Згодом чоловік проник на її територію та дослідив, як її охороняють. Зібрану інформацію він передав замовникам.

RMF24 з’ясувала, що українець перебуває під вартою з 30 вересня. Йому вже висунули звинувачення.

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Нагадаємо, 23 вересня в селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства сталася пожежа на наземній станції Starlink. Вона забезпечує доступ до інтернету в значній частині європейських країн, зокрема в Україні.

25 вересня польські правоохоронці повідомили, що пожежа виникла внаслідок підпалу, про що свідчать записи з камер спостереження. Речник Національної прокуратури Пшемислав Новак заявив, що слідчі мають підстави вважати, що злочин скоїли на замовлення Росії. Справу розслідують як диверсію та терористичний злочин, скоєний агентом іноземної розвідки.

12 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що в Німеччині затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі станції. Їх мають екстрадувати до Польщі відповідно до процедури за Європейським ордером на арешт.

Крім того, за даними RMF24, у Німеччині також затримали 24-річну громадянку Туреччини, яка разом зі ще одним спільником допомогла підозрюваним дістатися Польщі.