За підозрою у підпалі станції Starlink у Польщі затримали двох громадян Туреччини
Чоловіків затримала поліція Німеччини
Поліція Німеччини затримала двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі наземної станції супутникового зв’язку Starlink у польському селі Воля-Кробовська, що в Мазовецькому воєводстві. Про це в понеділок, 12 жовтня, повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
«На запит польських служб німецька поліція затримала двох громадян Туреччини, підозрюваних у підпалі станції Starlink. Це черговий акт гібридної війни. Винуватці диверсії відповідатимуть перед польським правосуддям», – написав Дональд Туск.
Як повідомив головний комендант поліції Польщі, генерал-інспектор Марек Боронь, для затримання підозрюваних створили спеціальну групу правоохоронців, яка відтворила всі обставини злочину. Йдеться про підготовку до диверсії, а також втечу з місця злочину.
«Усі докази, які ми сьогодні зібрали, чітко вказують на конкретний диверсійний акт», – наголосив Марек Боронь.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Зазначається, що підозрюваних екстрадують до Польщі відповідно до процедури за Європейським ордером на арешт.
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Нагадаємо, 23 вересня сталася пожежа на наземній станції Starlink, розташованій у польському селі Воля-Кробовська. Вона забезпечує доступ до інтернету в значній частині європейських країн, зокрема в Україні.
25 вересня прокуратура Польщі повідомила, що пожежа на станції Starlink сталася внаслідок підпалу. За даними правоохоронців, диверсію вчинили на замовлення Росії.