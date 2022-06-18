У селах Львівської ОТГ встановлять нові системи оповіщення
Під’єднувати сирени почнуть з наступного тижня
У Львівській громаді розширюють систему оповіщення населення та встановлюють додаткові рупорні гучномовці. Відповідне обладнання з наступного тижня почнуть під’єднувати в тих населених пунктах, де його раніше не було, а також у великих громадах, де не скрізь було гучно чути сирени.
Як повідомила 18 червня прес-служба ЛМР, нові системи сповіщення отримають Винники, Дубляни, Малі Підліски, Ситихів, Брюховичі, Рудне, Грибовичі, Збиранка, Рясне-Руське, Лисиничі, Підбірці, Зашків, Завадів, Гряда, Воля-Гомулецька. Під’єднувати обладнання будуть з наступного тижня, залежно від готовності громад.
«Ці системи, як і попередні, є автономними. Вони складаються із кількох рупорів, які треба підключати у відповідних місцях, та пульта, за яким цілодобово має бути оператор. Саме він і сповіщатиме про початок та відбій тривоги», – пояснили у департаменті міської агломерації ЛМР.
Зазначимо, що вуличні сирени в першу чергу зорієнтовані на забезпечення оповіщення на вулиці. У приміщеннях звук може бути недостатнім: через пластикові вікна, особливість забудови, ландшафт тощо.
Інформацію про початок та закінчення повітряної тривоги можна отримати також через:
• Telegram-канал «Оповіщення ЦЗ». Це єдиний офіційний Telegram-канал, який повідомляє про початок та закінчення повітряної тривоги.
• Мобільний додаток «Повітряна тривога»:
- завантажте застосунок у Google Play Market або AppStore;
- надайте дозвіл на всі сповіщення;
- оберіть область, в якій хочете бути проінформованими про сповіщення;
- слідкуйте за початком та закінченням повітряних тривог.
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