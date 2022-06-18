У Львівській громаді розширюють систему оповіщення населення та встановлюють додаткові рупорні гучномовці. Відповідне обладнання з наступного тижня почнуть під’єднувати в тих населених пунктах, де його раніше не було, а також у великих громадах, де не скрізь було гучно чути сирени.

Як повідомила 18 червня прес-служба ЛМР, нові системи сповіщення отримають Винники, Дубляни, Малі Підліски, Ситихів, Брюховичі, Рудне, Грибовичі, Збиранка, Рясне-Руське, Лисиничі, Підбірці, Зашків, Завадів, Гряда, Воля-Гомулецька. Під’єднувати обладнання будуть з наступного тижня, залежно від готовності громад.

«Ці системи, як і попередні, є автономними. Вони складаються із кількох рупорів, які треба підключати у відповідних місцях, та пульта, за яким цілодобово має бути оператор. Саме він і сповіщатиме про початок та відбій тривоги», – пояснили у департаменті міської агломерації ЛМР.

Зазначимо, що вуличні сирени в першу чергу зорієнтовані на забезпечення оповіщення на вулиці. У приміщеннях звук може бути недостатнім: через пластикові вікна, особливість забудови, ландшафт тощо.

Інформацію про початок та закінчення повітряної тривоги можна отримати також через:

• Telegram-канал «Оповіщення ЦЗ». Це єдиний офіційний Telegram-канал, який повідомляє про початок та закінчення повітряної тривоги.

• Мобільний додаток «Повітряна тривога»:

- завантажте застосунок у Google Play Market або AppStore;

- надайте дозвіл на всі сповіщення;

- оберіть область, в якій хочете бути проінформованими про сповіщення;

- слідкуйте за початком та закінченням повітряних тривог.