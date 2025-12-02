Дорогу у Волі-Гомулецькій ремонтують за німецькою технологією

Львівська міськрада у співпраці з німецькою урядовою організацією GIZ та компанією ІBS відремонтують дорогу у селі Воля-Гомулецька Львівської громади. Ремонт 2,3 км дороги вартуватиме понад 200 тис. євро.

Як повідомив у вівторок, 2 грудня, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, дорогу протяжністю 2,3 км у Волі-Гомулецькій ремонтуватимуть за інноваційною німецькою технологією NovoCrete, яка є звичною в Європі, але її вперше застосують в Україні.

«Спочатку там за рекомендацією німців підсилили основу щебенем. Старе покриття та основу не викидають – його перемелюють, додають цемент, NovoCrete і потім вкладають асфальт. Результат: міцність, морозостійкість, значно швидше та дешевше», – розповів Андрій Москаленко.

За його словами, завдяки цій технології, роботи можна проводити взимку, тож перший шар асфальту вкладуть до кінця року. Також на цій ділянці облаштують тротуари. Ремонт дороги фінансує уряд Німеччини та ІBS, на це виділили 200 тис. євро. Ще частину співфінансують з бюджету Львівської громади. Гарантійний термін ремонту – 10 років.

«Після ремонтних робіт ми зʼєднаємо Брюховичі і Гряду через Волю-Гомулецьку, це також розвантажить виїзд зі Львова з боку Галицького перехрестя», – додав Андрій Москаленко.

Відповідно до меморандуму, сторони також спільно погоджують технічні документи та відповідальних виконавців. Шевченківська районна адміністрація уклала угоду про технічну документацію з фахівцями Львівської політехніки. А ремонтні роботи виконує підрядник «Онур».